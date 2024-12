Nuova avventura per Marco Paoloni. Il portiere civitavecchiese si è accasato al Montalto, con cui giocherà nel campionato di Prima Categoria. I maremmani, che si trovano nel girone A, hanno bisogno dell’esperienza dell’estremo difensore per dare la caccia alla salvezza. Negli ultimi mesi Paoloni è balzato agli onori delle cronache nazionali per le sue scottanti dichiarazioni in merito alla situazione calcioscommesse. Ora una nuova occasione per il calciatore di serie B e C per dare un’importante mano al Montalto.

