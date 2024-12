Nessun vincitore nel derby dell'Angelo Sale per il campionato di Eccellenza. La gara tra Academy Ladispoli e Civitavecchia Calcio si chiude sullo 0-0 con un risultato che sicuramente piace più è rosso blu rispetto ai nerazzurri che si bloccano in classifica. Problemi di formazione per mister Castagnari, che deve rinunciare al portiere Romagnoli, che per influenza non può giocare e che lascia il posto a Calisse. Funari ha un problema al ginocchio e va in panchina, solo per onor di firma. Pompei è stato tesserato ma non è titolare, lasciando spazio così a Pica. Alla fine il ballottaggio tra Luciani e Canestrelli viene vinto dal primo, per garantire un peso offensivo maggiore alla squadra nerazzurra. Davanti confermati Cruz, Vittorini e Rei. Qualche questione di formazione ce l'ha anche Mister Bosco, con Pelizzi che parte dalla panchina, e soprattutto Giusto (il bomber dell’ultimo periodo) ma alla fine la formazione ricalca quello che si era detto durante la vigilia. La prima occasione del match è a favore dei nerazzurri, che al 16’ sfiorano il vantaggio con un cross dalla sinistra su cui Cruz si avventa di testa e spedisce di poco a lato. Trama di gara dove succede molto poco, con entrambe le formazioni che tentano con dei cross tagliati in area a scalfire la difesa avversaria senza mai avere successo per tutta la durata del primo tempo, ad eccezion fatta di un gol di Vittorini di testa ma annullato per fuorigioco. La squadra di casa ha un atteggiamento troppo passivo, difende in maniera bassa, lasciando così manovra e palleggio alla formazione ospite, che, però, fatica molto negli ultimi 16 metri, non trovando mai lo sbocco per poter andare in vantaggio. Nella seconda parte di gara l’Academy Ladispoli rientra meglio in campo e prova con alcuni tiri da fuori ad impensierire Calisse senza successo, mentre i nerazzurri con i cambi offensivi cercano di cambiare il verdetto momentaneo senza mai riuscirci, sfiorando il gol con un tiro diagonale di Fatarella, su cui Mercadante salva il risultato. Nel finale di gara Calisse nega in due occasioni il vantaggio ai padroni di casa, bravi e lesti a sfruttare i propri contropiedi specie con Pelizzi su cui però il portiere classe 2000’ si dimostra bravissimo a placare la gioia del pubblico rossoblu; il Civitavecchia chiuderà in attacco la partita nel recupero provando a sfruttare vari calci d’angolo senza mai riuscirci. Il derby tra Academy Ladispoli e Civitavecchia Calcio termina senza né vincitori né vinti. È sicuramente un risultato che piace più al Ladispoli, che però rimane impelagato in penultima posizione e si vede avvicinare dalla Luiss, che ha incredibilmente vinto contro il Pomezia. Stesso discorso per il Civitavecchia, che vede aumentare a tre punti di svantaggio rispetto al primo posto, occupato dalla W3 Maccarese, e viene raggiunto in seconda posizione anche dal Valmontone. Smaltite le feste, il 5 gennaio i ladispolani saranno ospiti della Luiss per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Vittorini e compagni riceveranno la Sorianese ieri superata in casa per 4-0 dall’Aranova.

