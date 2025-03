Il mondo delle arti marziali fa gioire il territorio fiumicinese. E precisamente, nel corso degli ultimi fine settimana, il Never Give Up Team dell'Olimpia Club di Fiumicino ha raccolto sulla sua strada ben più di una soddisfazione.

La compagine aeroportuale, grazie ad una qualità annessa ad una grande preparazione, durante i precedenti Campionati Italiani e il Trofeo Italia Federkombat è riuscita a conquistare addirittura 15 medaglie.

Nello specifico, 5 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Questo è il bottino portato a casa dai maestri Enzo Morelli e Ivan Gelosi.

Le competizioni, andate in scena a Roma, hanno visto il Never Give Up Team non più come un punto di partenza bensì di arrivo.

A trionfare, fra gli atleti presenti in gara, William Santoro per la categoria Juniores -54 kg; il suo collega Valerio Panarisi, protagonista di un soddisfacente argento e l'altro compagno di squadra Hiras Cerrato, autore di un netto dominio nella terza serie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA