È giunto a termine il lungo e combattuto campionato di pallavolo misto organizzato dal Comitato territoriale Uisp di Viterbo in collaborazione con il comitato di Civitavecchia. Otto le squadre che si sono date sportivamente battaglia da gennaio a questa parte di cui ben tre del capoluogo viterbese: l’Asdc Volley Viterbo, l’Asd Volley Life Viterbo e lo Sporting Viterbo Ssd. Oltre a loro la Uisp Polisportiva Vetralla, l’Etruenergy Vignanello, l’Asd Polisportiva Ferentum, l’Asd Tirreno 2012 Civitavecchia e il Montalto Volley Top 5. Proprio quest’ultima squadra, che ha unito le forze di montaltesi e tarquiniesi, ha vinto il campionato da imbattuta non senza soffrire a volte con avversari molto combattivi come Vetralla e Vignanello. Un campionato che è ormai riduttivo definire amatoriale visto che si ripete ormai da 8 anni e vede sempre una partecipazione maggiore e più coinvolta di appassionati e appassionate (ricordiamo che ogni squadra deve scendere in campo con almeno 3 giocatori di sesso femminile) con un ambito di partecipazione territoriale e numerico sempre in crescita.

