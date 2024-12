Buona la prima. Inizia nel miglior modo possibile l'ultima parte del campionato dei Lions che riescono, contro un coriaceo Messina, a conquistare vittoria e punto di bonus, 54-10 il risultato finale. Partita, nonostante il risultato, molto combattuta dove la presenza fisica dell'avversario ha costretto i viterbesi a non abbassare mai l'attenzione e l'intensità del gioco e, complice anche il caldo anomalo per una domenica di aprile, ne è uscita una partita a tratti nervosa e spigolosa che ha costretto l'arbitro ad elargire diversi cartellini gialli. Positivo il gioco espresso dai trequarti e buona la fase di conquista in mischia chiusa, meno efficace quella in touche. Ora subito testa alla difficile trasferta di domenica contro la Us Roma che domenica ha conquistato vittoria e bonus in casa del Frascati. Lions atteso da una settimana intensa di allenamenti dove sarà necessaria la maggiore presenza e partecipazione possibile in modo di preparare adeguatamente il prossimo scontro diretto.

Questa la formazione che ha superato il Messina: Marini, Paoletti Athos, Fabbri, Basili, Garbuglia Filippo, Crinò, Crescentini, Lanzi Alessandro, Santucci, Scaglione, Lanzi Gianmarco, Spada, Raschi, Duri, Ferilli. A disposizione: Schirripa, Garbuglia Tommaso, Elvezia,Malagigi, Biagetti, Morgantini, Bruno.

Così nel turno di domenica scorsa: Frascati-Roma Rugby 21-33, Amatori Catania-Cus Catania 15-23, Benevento-L’Aquila 0-62, Perugia-Capitolina 32-12, Arechi-Colleferro 5-54, Lions Alto Lazio-Messina 54-10.

La classifica: L’Aquila 81, Rugby Lions Alto Lazio 71, Roma Rugby 70, Colleferro 67, Frascati 65, Rugby Capitolina 52, Messina 40, Cus Catania 36, Amatori Catania 32, Arechi Rugby Salerno 26; Perugia e Benevento 31.

