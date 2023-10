Oggi il Valmontone in campionato, mercoledì Campus Eur in Coppa. Tutto in tre giorni per il Ladispoli che si è ritrovato e che vuole continuare la striscia positiva. In campionato gli uomini allenati da Puccica sono reduci proprio da un ottimo pari ottenuto contro la Campus Eur in trasferta.

Nella precedente giornata avevano piegato la Pescatori Ostia grazie alla doppietta di Manuel Pagliuca che però oggi sarà assente per squalifica avendo rimediato il cartellino rosso direttamente dalla panchina. Non ci sarà nemmeno l’esterno destro Ruggiero perché ancora in infermeria. A suonare la carica ci pensa il capitano.

«Stiamo attraversando un buon momento di forma - commenta Augusto Buonanno - e di certo non vogliamo fermarci. Si dovrà fare parecchia attenzione al Valmontone. Sappiamo benissimo che ogni partita in questa categoria deve essere affrontata al massimo dal punto di vista fisico e mentale, altrimenti è dura. Noi ci siamo e vogliamo salire il prima possibile. Chiunque sarà in campo sono convinto che darà il massimo e anche chi entrerà dopo».

Il Valmontone ha un solo punto in classifica dopo 6 giornate, tre in meno dei rossoblù che non perdono da due incontri. Lillo Puccica non rinuncerà alla sua difesa a 3 con Ranieri, Temperini e Roberto Colace davanti al portiere D’Angeli.

Sugli esterni Aracri da una parte e Buonanno dall’altra, con De Angelis e Iurato a comporre la linea mediana assieme ad Alessandro Colace. Le due punte Pelizzi e poi in tre per una maglia: Reinkardt, Polucci e Tiberi.

L’arbitro designato per l’incontro odierno è Pal di Roma 1. I suoi assistenti Scarangella di Cassino e Dieli di Albano Laziale. Fischio d’inizio come sempre alle 11. Costo del biglietto 5 euro.

