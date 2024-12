QUI LADISPOLI. Gol ed emozioni all’Angelo Sale dove un’Aranova cinica cala il poker contro un Ladispoli inferiore e incapace di tenere testa alla squadra di Vigna. Finisce 4-2 e in rete ci finisce pure l’ex bomber dell’Academy Alessio Teti che si fa parare anche un rigore da Tomarelli sullo 0-0. Gli uomini di Puccica regalano troppo e nonostante i tentativi di riportarsi sotto non riescono nell’impresa di ottenere almeno un punto. Per fortuna perde l’Audace ma la Pescatori Ostia rosicchia un punto in virtù del pari con il Citizen Academy. Puccica schiera la difesa a tre con Ranieri, Mengoni e Fiaschetti davanti al portiere Tomarelli. In mezzo ci sono Colace e Reinkardt con capitan Buonanno sulla fascia sinistra e D’Aguanno sul versante opposto. Poi schieramento a tre senza punte con Iurato, Aracri e Leonardi per non dar riferimento alla retroguardia ospite. Alla prima occasione gli ospiti si rendono pericolosi. Al 23’ Germoni calcia una punizione e c’è un tocco di mano in area. Per Cifra di Latina è penalty. Dal dischetto ci va proprio il grande ex Teti che si lascia ipnotizzare. Al 35’ La Ruffa corre sulla destra mette dentro per Teti che questa volta non sbaglia e porta avanti l’Aranova. Sul finire del primo tempo buona occasione per Buonanno che non aggancia su assist di Aracri e si va negli spogliatori con il risultato di 0-1. Nella ripresa triplo cambio per Puccica che in un colpo solo toglie Buonanno, Mengoni e l’ammonito Reinkardt per far posto a due punte, Pelizzi e Ferruzzi e un centrocampista, Polucci. Al 13’ Forti realizza il gol del 2-0 con un pallonetto delizioso. Poco dopo Aracri recupera palla, accelera e serve Pelizzi che buca Zonfrilli accorciando le distanze. Nemmeno 60 secondi dopo rigore per l’Aranova per atterramento di Hrustic. Dagli undici metri ci va Germoni che spiazza Tomarelli per il 3-1. Al 30’ è poker con La Ruffa che scambia con Teti. Al 37’ il Ladispoli accorcia ancora con Iurato ma è troppo tardi per sperare in una rimonta miracolosa.

QUI ARANOVA. Torna al successo l'Aranova, lo fa di prepotenza con un risultato che è la riprova di una prestazione positiva. A Ladispoli sorridono gli uomini di Vigna che ritrovano i tre punti dopo due settimane di digiuno. Nelle quattro reti c'è la firma di Alessio Teti, che segna contro la squadra con la quale giocava lo scorso anno. Sicuramente è un successo che pone una serie ipoteca alla salvezza.

«Ancora dobbiamo affrontare altri avversari difficili, anche se la vittoria di oggi (ieri, ndr) ci dà una carica motivazionale non indifferente - afferma il bomber - una vittoria che abbiamo meritato, ci permette di tenerci a dieci punti dal playout. Si è vista una squadra vivace, combattiva e solida, come domenica scorsa quando non abbiamo meritato di perdere. Ci siamo rifatti su un campo difficile, davanti a una formazione che non poteva perdere. Tre punti importatissimi che ci lasciano ben sperare per il futuro».

