LADISPOLI - La reazione c’è pure stata ma quel che conta purtroppo sono i punti. E il Ladispoli ne ha 0 dopo tre giornate dopo la sconfitta amara con il Montespaccato. A dire il vero i romani hanno dominato interi tratti di partita ma l’Academy ha sciupato alcune occasioni, come aveva fatto nella sfida precedente contro l’Audace 1919. Almeno si è sbloccata in zona offensiva dopo la bellezza di 700 minuti tra gare ufficiali e non. Ora c’è la Coppa. Domani si torna in campo, almeno i rossoblu potranno provare a riscattarsi contro la Luiss nella gara di andata prevista in trasferta. Non c’è Reinkardt tra i convocati. Il tecnico ladispolano si affida alla solita formazione (3-5-2) con D’Angeli in porta, poi difesa a 3 con Temperini, Ranieri e Roberto Colace. Sulle corsie esterne ci vanno come sempre Aracri e Buonanno con De Angelis e Paganetti sulla linea mediana. Alessandro Colace è il collante tra il centrocampo e il duo d’attacco formato Pagliuca-Pelizzi. L’avvio è promettente per i padroni di casa che spingono sull’acceleratore. Al 12’ calcio d’angolo per il Montespaccato e Anello è il più lesto di tutti ad insaccare superando D’Angeli. Nei primi 20 minuti non c’è storia, poi l’Academy ha una timida reazione cercando di spostare più avanti il baricentro e in parte riuscendoci. A fine primo tempo colossale chance per De Angelis che fallisce il pari di fronte a Tassi. Il centrocampista rossoblu si dispera. Puccica toglie Pelizzi e De Angelis inserendo Polucci e Tiberi. I romani però trovano la via del raddoppio con Damizia che scavalca D’Angeli. Gli ospiti provano comunque a rialzare la testa e Ranieri al 47’ con un tiro chirurgico da fuori area accorcia le distanze. Gli undici di Puccica provano l’assalto finale ma non succede più nulla fino al triplice fischio. «Peccato - dice capitan Buonanno - il Montespaccato ha iniziato sicuramente meglio di noi trovando una rete importante che ha dato loro ancora più fiducia. Delle occasioni però le abbiamo avute anche noi. Serve lavorare sodo e rimboccarci le maniche, si torna subito in campo e proveremo a riscattarci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA