Un brutto Ladispoli viene superato in casa dall’Aurelia Antica Aurelio che vince di misura per 1-0 giocando meglio dei padroni di casa. Un po' sottotono l’Academy che nell’arco dei 90 minuti riesce a costruire soltanto un’occasione da rete. I romani si aggiudicano così lo scontro diretto per la salvezza e sprecano pure diverse chance, Mercadante, portiere rossoblu, evita un passivo più pesante. Ladispoli che deve fare a meno di Barbarossa e Cupperi, alle prese con l’influenza. In porta Mercadante, difesa a 4 con Ranieri e Tancredi al centro, il recuperato Guida esterno a sinistra con Fanali dall’altro lato. In mezzo al campo il tandem Merciari-Capanna con Di Biagio e Polucci ai lati. Coppia d’attacco formata da Cifarelli e Giusto. Al 10’ Accracchi è già pericolo. Al 16’ il numero uno rossoblu compie un autentico miracolo. Passano 3 minuti e il portiere dell’Academy si supera anche su un tiro a giro di Barbarisi. Il Ladispoli non c’è e l’Aurelia Antica ci prova anche al 40’ ma Accracchi spreca ancora. Si va negli spogliatoi. Mister Bosco non è contento anche se non ci sono cambi ad inizio ripresa. Il copione non cambia nel secondo tempo, la formazione di Lo Monaco ha sempre il pallino del gioco anche se al 13’ concede spazio a Giusto che chiede e ottiene la triangolazione con Cifarelli, tenta poi il piattone rasoterra ma Fabiani respinge. Al 16’ punizione sulla sinistra per gli ospiti, se ne occupa Tollardo che mette in pezzo, Accracchi sfiora e la sfera viene deviata anche da Cifarelli e si infila alle spalle di Mercadante. Poco importa per l’Aurelia che festeggia. Bosco le prova tutte, togliendo Cifarelli e Giusto per Selvadagi e Pelizzi ma non succede più nulla fino al triplice fischio. Domenica trasferta difficilissima per Cifarelli e compagni in casa del Tivoli.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Fanali, Guida, Capanna, Ranieri, Tancredi, Di Biagio (17’ st Ferreri), Merciari, Cifarelli (30’ st Selvadagi), Giusto (30’ st Pelizzi), Polucci. A disposizione: Magri, Fumasoni, Caliandro, Tarquini, D’Amore, Ardel. Allenatore: Bosco.

Aurelia Antica Aurelio: Fabiani D. (29’ st Ferrante), Lommi, Capanna, Tollardo, Pesciallo (43’ st Di Giovannantonio), Giustini, Barbarisi (39’ st Fabiani S.), Manzari, Accracchi, Manzo (43’ st Casaccia), Larosa (27’ st D’Elia). A disposizione: Faye, Esposito, Randazzo, Fia. Allenatore: De Luca (Lo Monaco squalificato).

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto.

Reti: 16’ st Accracchi.

Ammoniti: Fanali (L), D’Elia (A).

