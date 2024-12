Una sfida proibitiva per il Ladispoli domani in scena fuori casa con la Sorianese. Squadra già affrontata e battuta in Coppa nel primo turno ma sembra passata già un’eternità. L’Academy è fanalino di coda dopo 7 giornate di campionato, i viterbesi continuano a macinare punti e si trovano nelle prime posizioni di classifica. In questa settimana si è parlato tanto della sconfitta di domenica con la Romulea soprattutto per come è maturata. I ladispolani hanno divorato nel primo tempo almeno 4 nitide occasioni per sbloccare il punteggio. Nella ripresa sono andati in inferiorità numerica e poi hanno incassato il colpo.

«Siamo molto amareggiati - è il commento del portiere Simone Mercadante - forse il fatto di non aver approfittato delle tante occasioni create ci ha buttato giù. Era importante vincere ma ora dobbiamo reagire subito perché giocheremo su un campo difficile, stretto e con tanti tifosi a sostegno dei nostri avversari. Possiamo giocarcela, la Sorianese l’abbiamo già affrontata e battuta in Coppa Italia. Chiaro che servirà una prestazione maiuscola».

Per quanto riguarda la formazione ci sono diverse valutazioni da fare. Intanto capire chi sostituirà Urbani al centro della retroguardia. Il difensore domenica scorsa ha ricevuto un cartellino rosso. Di Renzo potrebbe di nuovo riproporre Guida centrale vicino a Barbarossa e sulle corsie esterne inserire Tancredi con Ergemlidze. A centrocampo ci saranno Merciari, Polucci, Capanna ma c’è un ballottaggio ed è quello tra Di Biagio e Buonanno. Tante incognite anche lì davanti. Nelle ultime due gare sono partiti titolari Cifarelli e Giusto ma reclamano una maglia ora anche Pelizzi, Dato e Cardellini.

Il match inizierà alle ore 11 e sarà arbitrato da Sergio Cavalleri di Treviglio.

