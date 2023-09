È mancato solo il guizzo decisivo all’Academy Ladispoli e così l’Audace 1919 ne ha approfittato con il tiro della domenica, portando a casa i tre punti. Ma il Ladispoli dei giovani, alla prima all’Angelo Sale, è piaciuto molto. E può recriminare non solo per i due legni colpiti, anche per un episodio dubbio. Il punteggio è ancora sullo 0-0 ed è il 39’ del primo tempo quando l’attaccante Pagliuca si incarica di battere un calcio di punizione. Il giocatore in maglia numero 11 colpisce di mancino e la palla tocca prima la traversa finendo sulla riga di porta. Gli spettatori esultano, anche i giocatori pensano che la sfera sia entrata ma per l’arbitro si può proseguire. Tante le chance non sfruttare dai padroni di casa, almeno cinque le palle gol nitide. E la classifica è amara perché dopo due turni i rossoblU si trovano a 0 punti. Puccica recupera quasi tutti tranne il fantasista Reinkardt.

«Mi spiace solo per i ragazzi - è il commento di Lillo Puccica - meritavano di avere questa gioia e solo per sfortuna non siamo riusciti a capitalizzare le tante occasioni avute. Devono essere orgogliosi del loro lavoro e di quanto fatto vedere in campo. Più di 30 giorni fa eravamo un branco di ragazzi, oggi siamo una giovane squadra che gioca a calcio. Spero quanto prima possa anche avere il piacere del risultato».

