Dopo la vittoria interna della scorsa settimana conquistata ai danni della Vigor Perconti, il Fregene Maccarese vince anche durante il recente fine settimana. I biancorossi, in occasione della 23esima giornata del girone C di Promozione laziale, hanno espugnato anche l’ostico campo del Nettuno. Gli ospiti, protagonisti di una splendida prestazione che ha permesso a loro di battere gli avversari per 3-1, consolidano il secondo posto in classifica e si avvicinano sempre di più all'obiettivo playoff. Nonostante una prima frazione di gioco terminata sullo 0-0, in quel dello stadio “De Franceschi”, alla ripresa del gioco il Fregene Maccarese trova subito la via della rete. È del centrocampista Greco il gol del vantaggio, siglato grazie ad un bellissimo calcio di punizione.

I padroni di casa però non si arrendono e trovano la rete del momentaneo pareggio al 15' del secondo tempo, con il sigillo messo a segno da Pezone. A mettere però in cassaforte i tre punti per gli uomini di mister Natalini ci pensa sempre il solito bomber Dipilato, che nei minuti finali di gara realizza la sua ennesima doppietta della stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA