Nello stesso girone dove milita la W3 Maccarese, c'è anche il Fiumicino, seppur con risultati e posizioni di classifica ben diversi da quelli bianconeri. La compagine rossoblu, infatti, perde anche lo scontro diretto in ottica salvezza con la Luiss e rimane sempre più salda all'ultimo posto. I ragazzi di mister Lodi, che nel prossimo turno di Eccellenza affronteranno al Pietro Desideri la Romulea, sono usciti di fatto sconfitti dal terreno di gioco del Flaminio Real con il netto risultato finale di 4-1. Gli avversari in questione, bravi ad approcciare in maniera consona la sfida, portano subito l'incontro in salita per gli ospiti. Pronti e via, il Fiumicino si ritrova in svantaggio e va all’intervallo sotto di tre reti, realizzate da Spizzichino, Nicosia e De Pascalis. A dare la scossa è un rosso diretto alla Luiss, che unito al gol su punizione di Ferrentino, realizzato al 47', riaccendono gli animi. Purtroppo però i continui tentativi si infrangono prima sui guantoni del portiere di casa (egregio sul colpo di testa di De Nicolo), poi sulla traversa (che ha negato la gioia della doppietta a Ferrentino dopo un bel tiro da fuori) e al termine, con la squadra totalmente protesa in avanti, arriva il contropiede che porta al calcio di rigore del definitivo 4-1 messo a segno ancora una volta da De Pascalis.

