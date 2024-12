Iniziano le presentazioni dei vari club che animeranno la prossima stagione calcistica. Ha lavorato sotto traccia e nelle ultime ore ha svelato tutti i suoi piani il team della Polisportiva Farnese che con un comunicato di presentazione ha reso noti i suoi programmi: “Ci siamo!!. Parte ufficialmente la nuova stagione calcistica della A.D Polisportiva Farnese.... Prima di partire con le tante novità che caratterizzeranno questa nuova avventura, sentiamo l'obbligo di ringraziare ancora una volta, per l'assoluta disponibilità, l'attenzione e il sostegno economico, che ci riserva ogni anno, il sindaco di Farnese dott. Giuseppe Ciucci e tutta l'amministrazione comunale. Un sincero ringraziamento anche all'ormai ex Presidente Luigi Lucchetti con il quale abbiamo condiviso sin dall'inizio il progetto e soprattutto il faticoso cammino in questi ultimi tre anni. Un grande ringraziamento va anche al mister Daniel Boninsegna con il quale dopo due anni di collaborazione tecnica si è deciso, di comune accordo, di prendere strade diverse; a lui va il nostro più grande in bocca al lupo per il futuro. Tra le novità, quindi, la più importante è quella del neo presidente Giorgio Brancadoro che dopo tre anni alla carica di vicepresidente prende in mano le redini societarie. Nuova anche la guida tecnica che viene affidata ai mister Enzo Loreti e Emanuele Garofani che vantano una certa esperienza nella categoria valorizzata anche dal campionato vinto nella stagione 2019/2020 alla guida del ASD Cellere. Oltre alle molteplici riconferme a consolidare lo “zoccolo duro” della squadra, tanti anche i colpi messi a segno dal diesse Bonini Maurizio deciso a regalare ai nuovi tecnici una rosa di prim’ordine e che potrà senz’altro lottare per un campionato di vertice. Molti di questi nuovi innesti vengono dalla vicina Ischia di Castro; primo su tutti l’esperto difensore Jacopo Caciari che torna a casa dopo qualche anno passato lontano da Farnese, insieme a lui a completare il reparto difensivo arrivano anche il classe 2000 Michele Ricci e il farnesano classe 2004 Lorenzo Foscoli; per il centrocampo approdano in rossoblu il classe 2000 Andrea Bartoccini e il 2002 Adelin Iulian Dragomirescu. Tra i pali arriva il portiere di grande esperienza classe 1986 l’ex Sorano Damiano Pica. Infine a completare il reparto offensivo arrivano l’attaccante classe 2002 dall’ A.S.D. Terracina 1925 Lorenzo Di Spigno e il classe 1994 Marco Menci dal Boara Polesine che ritorna a Farnese sei anni dopo aver conseguito con questi colori il titolo di capocannoniere nel campionato di seconda categoria 2017/2018. Il raduno fissato per il 4 settembre porterà il Farnese verso una stagione che ha tutti i requisiti per rivelarsi ricca di soddisfazioni nella speranza, oltre che di raggiungere i più alti traguardi, di far divertire un pubblico che da sempre sostiene i colori rossoblu con grande calore.

Lo Staff e La Rosa

Presidente: Giorgio Brancadoro

Vice presidente: Cristian Prisco

Direttore Sportivo: Maurizio Bonini

Dirigenti: Andrea Simoni, Alessandro Baschetti, Renato Cipolletti, Luigi Taffi e Domenico Basili.

Allenatori: Enzo Loreti, Emanuele Garofani

Portieri: Massimo Macchioni, Damiano Pica

Difensori: Daniel Cucchiari, Gianmarco Marchiò, Jacopo Caciari, Renato Plesati, Michele Ricci, Francesco Mignani, Lorenzo Foscoli, Molina Edward e Samuele Rocchi;

Centrocampisti: Emanuele Devoti, Federico Macrì, Andrea Bartoccini, Giordano Mignani, Brian Matamba, Diego Fioramanti, Marco Rappuoli, Gianmarco Longo e Adelin Iulian Dragomirescu;

Attaccanti: Federico Baschetti, Andrea Pernarella, Marco Menci, Luca pietrini, Giuseppe Servignani, Lorenzo Di Spigno e Francesco Miccichelli.