Vittoria all’inglese per il Dlf sul San Lorenzo Nuovo con un 2-0 al Flavio Gagliardini nel campionato di Prima Categoria. Tutto nella ripresa dopo un primo tempo combattuto. Scontro salvezza che va ai ragazzi di mister Onorati, con un uno-due nella ripresa che fa pendere la bilancia dalla parte biancoverde, ora con un ampio vantaggio per evitare i playout e salvarsi direttamente. Classifica che sorride al Dlf, lasciata la zona playout con un più tre sullo stesso S. Lorenzo ora sarà fondamentale, mercoledì, fare punti nel recupero di Valentano per alzarsi ancora di più. Primo tempo combattuto, ostico e intenso vista la posta in palio, in cui spicca il palo colpito dagli ospiti e l’occasione capitata invece a Bastianelli. Ripresa sulla stessa falsa riga in avvio ma a sconvolgere l’equilibrio basta poco. Spetta a Romano, intorno al ventesimo e direttamente su punizione, a portare la fune dalle proprie parti. Da lì la gara cambia, il Dlf prende campo e prepotentemente cerca il raddoppio, ottenendolo con Bastianelli dieci minuti dopo quando, di testa, supera ancora il portiere sugli sviluppi di un corner. Poi è controllo fino al fischio di chiusura.

Clamorosa e pesantissima sconfitta per il Quartiere Campo Oro in Seconda Categoria. Ad Oriolo la gara contro i padroni di casa è finita, addirittura, con una sconfitta per 6-2. A ben poco sono servite le reti di Rasi e Carrubba. Una prova pessima quella della squadra di Fabio Secondino, che è naufragata nella sua peggior giornata della sua recente storia. Una buona notizia però c'è: ovvero che lo scontro diretto tra Sutri e Atletico Monte Romano si è concluso sul pareggio e quindi il Qco si mantiene in vetta con tre punti di vantaggio sul secondo posto. «È stata una partita disastrosa - commenta un amareggiato Fabio Secondino - quando siamo decimati, siamo una squadra come un'altra. Prima dell'inizio della gara Bellumori ha accusato un dolore alla costola e non ha giocato, inoltre abbiamo dovuto fare i conti con i problemi di D'Andrea, Carrubba, Rapaccioni, Di Gennaro. Praticamente metà squadra. Ma non giustifica la brutta figura fatta. Mi prendo come allenatore tutte le responsabilità del caso, la squadra oggi non mi ha seguito. Non è stata all'altezza della storia che abbiamo costruito in questi due anni. Sappiamo che nessuno ci regala nulla. Tutti vogliono fare la partita della vita con noi. Dopo essere andati sotto per 2-1, loro ci hanno messo in seria difficoltà. Chiedo scusa alla società, ai ragazzi, ai tifosi del Quartiere Campo Oro, non siamo scesi in campo con la determinazione che ci contraddistingue in ogni partita. Spero che questo ci serva da lezione e ci faccia migliorare in questo campionato. Per fortuna siamo ancora in testa alla classifica. Sarà dura assorbire questa sconfitta per me e per la società».

