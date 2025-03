Resta solo un grosso rammarico, nonostante un punto in trasferta, per il Dlf, impegnato nel derby del campionato di Prima Categoria. Un gol praticamente a tempo scaduto non ha consentito ai bianconeri di ottenere la vittoria. Alla Cavaccia è finita sull’1-1 la gara contro l’undici di mister Riccardo Sperduti. I ragazzi allenati da Simone Onorati erano andati avanti nel punteggio, con Vitelli, che aveva realizzato la rete del vantaggio per l’1-0, ma hanno incassato la rete dei collinari proprio agli ultimi sgoccioli del confronto ad opera di Lanari. Situazione sempre tranquilla in ottica salvezza per i civitavecchiesi: sono 11 i punti di vantaggio fuori dal recinto per evitare i playout, che si giocherebbero in caso di +8, mentre ora è tutto a +19.

Tutto facile per il Quartiere Campo Oro nella quint’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria. Al Tamagnini l’undici di Fabio Secondino ha travolto il Viterbo per 6-0. La gara non ha avuto praticamente storia, sin dai primi minuti i gialloverdi hanno preso il dominio del confronto, uscendone ampiamente vincitori. In evidenza Rasi e Cherubini, autori di una doppietta entrambi, con l’attaccante protagonista di un bel colpo di testa per segnare, mentre il centrocampista è andato a segno con una punizione dalla lunga distanza. In gol anche Carrubba e Simonante. Il Qco è sempre primo con otto lunghezze di vantaggio sul Sutri. Senza considerare cosa farà la rivale, ai gialloverdi bastano otto punti per essere sicuri di venire promossi in Prima Categoria. «I ragazzi hanno ampiamente meritato questa vittoria - dichiara mister Fabio Secondino - che ci conferma al primo posto. È stato importante vedere i ragazzi pronti dal primo all’ultimo minuto, merito dal lavoro fatto in questi mesi dallo staff atletico, che ha consentito ai ragazzi di essere sempre in piena forma». «È stato un altro fine settimana da fuochi d’artificio - afferma il presidente Antonello Quagliata - sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5. Anche questa volta voglio dedicare questi successi al mio carissimo amico».

Tribuna gremita al Di Ianne per il derby di Terza Categoria tra Leocon ed Evergreen. Ed alla fine a vincere sono stati i bianconeri, che hanno prevalso per 1-0 grazie al gol segnato da Costanzi. Ma entrambe le squadre hanno avuto da recriminare, per un rigore sbagliato a testa. Il successo della Leocon permette alla formazione di San Gordiano di sistemarsi al quart'ultimo posto e, allo stesso tempo, di rallentare i sogni d'alta classifica dei gialloblu. «Pronti, via - raccontano dall'Evergreen - e subito cambio forzato per i gialloblu: Marini si infortuna e al suo posto entra De Gennaro, nella controparte uscirà più tardi per infortunio Di Donato lasciando spazio a Di Marco. Si collezionano le potenziali azioni da gol: occasionissima per l’Evergreen per andare in vantaggio con Paolini che a botta sicura, complice una disperata deviazione, colpisce il palo interno: la palla clamorosamente balla sulla linea e ritorna tra le braccia del portiere, si rimane sullo 0-0. Giri d’orologio che si susseguono, Spinelli si costruisce un tiro al volo che secondo il direttore di gara viene fermato irregolarmente con il braccio, calcio di rigore: Paolini calcia ad incrociare ma Remedi intuisce ed abilmente respinge. Amaro in bocca per l’Evergreen per due nitide chance che non si concretizzano, dalla parte opposta Di Marco ha sul destro una ghiotta chance per battere a rete ma da buona posizione spedisce a lato. Il primo tempo termina a reti bianche. Seconda frazione di gioco che inizia subito con i ragazzi di casa con il piede sull’acceleratore: Animobono si presenta a tu per tu con Remedi ma di destro manca lo specchio della porta. Dalla parte opposta invece come Re Mida, la Leocon trasforma in oro un pallone vagante in area di rigore che sul secondo palo viene spinta in rete per il vantaggio bianconero. A questo punto della partita l’inerzia prende la piega dei ragazzi di Lupoli che beneficiano di un calcio di rigore assegnato dal Sig. Arcadi per una trattenuta in area su sviluppi di una rimessa laterale: Ragone si presenta dal dischetto, stessa porta di prima, stesso angolo battezzato anche dal centrocampista ma soprattutto da Sisillo che rispedisce al mittente la grande occasione del raddoppio. La partita resta viva e si gioca colpo su colpo, gli spazi finalmente si aprono: Animobono va via benissimo sulla sinistra mette in mezzo per Fazle che si inserisce a capofitto ma con la palla che attraversa tutto lo specchio non arriva all’impatto decisivo, sembra il preludio al pareggio che però non arriva, si registra invece l’ennesima occasione da calcio piazzato per la Leocon: Manna disegna una traiettoria perfetta che si stampa sulla traversa a Sisillo battuto. Le occasioni della partita però non sono finite perchè i gialloblù gridano alla rete quando sulla destra un traversone di De Gennaro pesca a pochi passi dalla linea di porta il proprio n.9 che sfida le leggi della fisica: l’impatto con il pallone non termina in rete, bensì finisce a lato a portiere inerme. Al triplice fischio finale arriva dunque il ko per l’Evegreen che manca la possibilità di agganciare il secondo posto rimanendo tuttavia in lizza per le posizioni di vertice. Dalle sconfitte si impara sempre e da questa come sempre ripartiremo con serenità e con i valori che ci contraddistinguono per proseguire ancora meglio questa stagione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA