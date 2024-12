In archivio la prima vera gara amichevole del Dlf, in vista della nuova partecipazione al campionato di Prima Categoria. Dopo la sgambatura in famiglia della settimana scorsa, nel pomeriggio di sabato al Gagliardini la formazione biancoverde ha incontrato la formazione Under19 del Tarquinia. A parte il risultato, con la gara che è finita 5-0 in favore degli uomini di mister Onorati grazie alle reti di Angelucci, che ha messo a segno una doppietta, Memmoli, Catini e Di Perna, positive sono state le sensazioni e dialettiche di gioco durante tutto l'arco della gara.

«È stato un buon banco di prova - dichiara mister Simone Onorati - loro sono una squadra ben allestita per il campionato che dovranno affrontare a breve. A parte il risultato noi ci siamo mossi bene. Squadra compatta e pronta a ripartire dove oltre ai gol abbiamo costruito tanto, colpendo anche alcuni legni, non concedendo praticamente nulla al fronte offensivo avversario. Siamo agli inizi, ma per quanto fatto e visto sono molto buone le sensazioni».

