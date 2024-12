Il Crc punta ancora più in alto e ingaggia un nuovo capo allenatore per la prima suadra. Si tratta di coach Umberto De Nisi, in società già da diverso tempo. Il suo curriculum è a dir poco eloquente: giocatore delle Fiamme Oro Rugby (mediamo di mischia), tecnico regionale dell’Under 14 CRL, allenatore delle giovanili delle Fiamme Oro Rugby ( UNDER 16-18), allenatore di III livello FIR, allenatore di I livello FIPE, assistente allenatore con Casellati del primo XV Fiamme Oro Rugby, assistente allenatore con Guidi del primo XV Fiamme Oro Rugby, stagione in cui ha anche centrato i playoff.

De Nisi sa quello che deve sapere un allenatore prima di andare in camposa rendere protagonisti i giocatori e tirare fuori da loro le potenzialità e insistere sulle competenze.

La scelta di un capo allenatore come De Nisi non è stata una decisione a caso, ma una valutazione obiettiva di un uomo con una grande esperienza nello sport del rugby ed in particolare nel settore della linea verde.

Il rugby, fra tutti gli sport di squadra, è senza dubbio quello che presenta una più forte incisività formativa, educativa e socializzante, se introdotto nell’ambito giovanile con i giusti criteri psicopedagogici.

Allenare ed educare seniores e giovani non è un compito semplice, occorre che il tecnico sia in grado di miscelare qualità tecniche, tattiche, educative, psicologiche e comunicative; tenendo sempre in considerazione le fasce di età a cui si rivolge. Deve conoscere e considerare i processi che regolano la maturazione fisica e le fasi sensibili che sono alla base dello sviluppo biologico dell’apprendimento, in special modo delle caratteristiche dei singoli soggetti tutte qualità gia dimostrate fuori e dentro il campo da Umberto De Nisi.

Così la dirigenza del Rugby Civitavecchia sulla scelta del nuovo head coach Umberto De Nisi: «Perché ci abbiamo creduto fortissimo. Perché abbiamo allargato il nostro già favoloso team. Perché ci ha impegnati come nessun'altra volta prima d'ora. Perché ha preso vita in un posto e in un momento storico».

