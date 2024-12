Il Civitavecchia Rugby Centumcellae si rafforza in prima linea con l’ingaggio del pilone destro Flavio Perelli.

«Il club biancorosso - si legge nel comunicato - dà il benvenuto al giovane Flavio Perelli, giocatore di grande qualità, che ha deciso di sposare il progetto guidato dal tecnico Umberto de Nisi. Classe 2003 vanta, nonostante la giovane età, grande esperienza nel ruolo di pilone. Perelli ha infatti militato nelle giovanili delle Fiamme Oro ed è stato selezionato per l’accademia federale oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale Under 19 in molte occasioni».

Grande soddisfazione viene espressa dall’intero staff del Crc per il nuovo acquisto, tutti soddisfatti per la crescita della linea verde che si fortifica sempre di più facendo del progetto di quest’anno solo l’inizio di un percorso lungo e che ha prospettiva di arrivare lontano. Perelli ha esordito nella felice trasferta di Paganica giocando minuti preziosi per prendere confidenza con i suoi nuovi compagni.

