Il Rugby Civitavecchia si arricchisce, guarda avanti e lo fa puntando a rugbisti dal forte potenziale sportivo, tecnico e di squadra.

«Largo al futuro - l’annuncio dato dal presidente biancorosso Andrea D’Angelo - e allora come promesso stiamo allestendo un roster che dovrà avere il senso di gruppo, lo spirito di competizione e il senso di appartenenza, per queste ragioni abbiamo inserito un altro importante tassello, una garanzia per il campionato che andremo ad affrontare, giocheranno con il Rugby Civitavecchia stagione 2023 - 2024 Andrea Vella e Felipe Bollo».

Andrea Vella nato nel 1997, ruolo centrale, alto m 1,86 per 87 kg, ha giocato nell’Appia Rugby, Rugby Roma 2000, Lazio Rugby. Nel 2013 è stato selezionato nella UNDER 17 per il tour estivo in Francia, nel 2014 nella Selezione delle Accademie il Wellington International UNDER 17.

Felipe Bollo nato nel 1997, alto 1,89 m peso 107 Kg, ruolo seconda linea/terza linea. Ha giocato nel Club Sportif Nontronnais, Nontron, Francia; San Martín RC, Córdoba, Argentina; Amatori Rugby Alghero. Esperienza: Campionato di prima squadra; Campione del torneo super 6; Campione del torneo d'integrazione; 7 de l'union; Torneo "andino"; Fases finles f3; Serie A Rugby Italia.

Il verde con i giovani rugbisti è per sua natura un colore molto forte e grintoso, impossibile da non notare comunica stabilità, armonia, equilibrio, rassicurazione ed è associato al quarto Chakra, il chakra del cuore e dei sentimenti nobili così come è presente nei valori del Rugby Civitavecchia.

Con la linea verde il Rugby Civitavecchia rimane al centro del progetto sviluppato per la presenza e la scelta della dirigenza biancorossa di giovani promettenti e talentuosi.

C’è una forte correlazione tra la competitività di una squadra di Rugby e l’investimento che questa fa con specifici obiettivi. Allo stesso modo c’è una forte correlazione tra gli investimenti in formazione e scelta dei suoi giocatori. In generale, il successo è legato alla capacità di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso scelte coraggiose ma che potranno dimostrarsi giuste e vincenti. Per questa ragione non si può mai smettere di investire. Investire sul giovane capitale umano sportivo, la chiave del successo delle squadre di Rugby.

«Questo progetto - prosegue patron D’Angelo - è una grande occasione per rilanciare il Rugby del comprensorio a livello regionale e perché no nazionale, essendo la linea verde, con la presenza dei veterani che danno tradizione ed esperienza, a rivestire un ruolo primario e a dare garanzie di successo, ricordando il ruolo che il Rugby Civitavecchia svolge e deve continuare a svolgere nello sport e nel sociale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA