Non era una partita scontata per i biancorossi, ancor più fatta in trasferta, quello che si era detto della grinta e la voglia di rivalsa dei rossoneri si è dimostrato tutto vero.

Il Rugby Paganica ha condotto la gara fino pochi minuti dal termine sempre in vantaggio ancora più marcata la supremazia alla fine del primo tempo dove conduceva per 21 a 7.

Questa domenica 22 dicembre in terra d’Abruzzo il Civitavecchia ha incontrato una squadra ostica che non merita la posizione in classifica in una giornata fredda e con un forte vento.

Quest’ultimo ha sicuramente condizionato in parte il primo tempo in quanto contrario ai biancorossi e non gli ha permesso il gioco che avrebbero dovuto fare.

Nel secondo tempo il Civitavecchia si è risvegliato e si è riportato sotto col punteggio, ma ogni volta il Paganica riusciva a distanziare di nuovo con meta su meta.

A pochi minuti dal termine il Civitavecchia riusciva ad essere vicino di nuovo nel punteggio per 28 a 30 a favore del Paganica, quindi con un eventuale break da sfruttare con un solo calcio.

Ed a questo punto che solo i forti di cuore potevano assistere ad un fallo fischiato a pochissimi minuti dal fischio finale ed a favore del Civitavecchia, in posizione favorevole.

Calcio e la palla ovale nei pali del Paganica, sorpasso per 31 a 30, facile poi per il Civitavecchia tenere la palla fino al termine della partita e chiudere con la vittoria incassando 5 punti per la classifica.

Al termine della partita Coach Umberto De Nisi, stremato ma nello stesso tempo felice di aver chiuso l’anno in positivo: «Concludiamo il 2024 con una partita scoppiettante. Il risultato a favore non ci farà smettere di lavorare sodo perché i miei ragazzi hanno commesso oggi troppe leggerezze tecniche che hanno offuscato lo schema di gioco che vogliamo realizzare. Devo dire che la squadra ha però lottato fino all ultimo minuto di gioco con freddezza e determinazione e ha ribaltato un risultato nefasto di fine primo tempo. Insieme lavoreremo per regalare grandi emozioni sul campo da gioco. Voglio evidenziare la prestazione positiva della terza linea Auriemma rientrato oggi in campo dopo un periodo di stop dovuto ad un pesante infortunio che lo ha obbligato a sottoporsi ad un intervento alla mano. Adesso ci godremo un po’ di meritato riposo natalizio. Buon Natale a tutti».

