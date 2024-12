Si è concluso nel migliore dei modi a Lanzarote il 2024 iQFOiL World Championship per Nicolò Renna. L’atleta azzurro allenato dal tecnico federale di Civitavecchia Adriano Stella ha conquistato la medaglia d’oro. L’avventura di Marta Maggetti - anche lei in finale - si ferma subito con un Bfd che le taglia ogni possibilità. Conclude il suo ottimo mondiale al nono posto. Renna attende la semifinale a quattro, essendo secondo in classifica generale, e la domina giungendo primo. A quel punto era medaglia sicura nella finalissima a tre con il polacco Tarnowski finito al secondo posto in semifinale e il dominatore della settimana l’olandese Van Opzeeland. Ultima prova brillante per Renna che regola senza problemi gli avversari con una vittoria cristallina che lo pone sul primo gradino del podio. Questa la dichiarazione di Michele Marchesini al suo settimo titolo di Classi Olimpiche da direttore tecnico: «Una splendida prestazione di squadra. Siamo entrati in finale sia nel maschile che nel femminile. Nicolò Renna si è confermato molto adatto a questi nuovi formati di Medal Series. Complimenti al nuovo campione del mondo e al tecnico Adriano Stella».

«Indubbiamente, il mio obiettivo principale in questo campionato mondiale era conquistare una medaglia. Sono riuscito a superare la semifinale, e da quel momento in poi, direi che è stato un piacere perché una volta superata questa fase, hai la garanzia di una medaglia e questo ti permette di gareggiare con maggiore serenità e dare il massimo. Naturalmente sono estremamente felice e ora mi aspetta un periodo di meritato riposo», è il commento di Nicolò Renna.

