Il Civitavecchia Calcio non è brillantissimo ma conquista una fondamentale vittoria in Eccellenza, continuando così a cullare il sogno di ottenere il passaggio ai playoff nazionali. Al Tamagnini i nerazzurri sconfiggono per 1-0 una buona Luiss grazie alla rete segnata dall’attaccante Di Vico al 12’ del secondo tempo. Con tantissimi problemi di formazione, per le assenze degli squalificati Vittorini e Pica, a cui si aggiungono le defezioni di Cruz (problema al ginocchio che dovrebbe essere risolto nel giro di qualche giorno) e di Pompei (che è stato vittima di uno sfortunatissimo incidente casalingo, con un piccolissimo problema all’occhio e tanto di benda), mister Massimo Castagnari ha dovuto fare l’ingegnere più che l’allenatore per costruire l’undici titolare. Fatarella torna sulla fascia destra, mentre Funari cavalca la sinistra. Al centro torna Bianchi dopo la squalifica e si affianca a Cerroni. Proietti è ancora mediano, mentre viene scelto Luciani al posto di Gagliardi, per poter provare un 4-2-3-1 che, alla fine, si è rivelato più un 4-3-3. E l’attacco è il reparto più colpito: Di Vico parte titolare e sulle ali agiscono Cesaroni e Rei. La partita fatica a ravvivarsi. Il solo Rei prova qualche sortita. Da segnalare quella al 22’, dove, dopo aver superato un avversario calcia di sinistro e la palla finisce sull'esterno della rete. È il minuto 28 quando il Civitavecchia rischia di passare con Laurenti, che quasi in porta pur di segnare tenta anche lo scorpione, ma non riesce nel suo intento. Cambio di campo e Spizzichino è totalmente solo sull'out di destra dell'area, ma il suo tiro viene rimpallato. Calcio d'angolo al 40’, con la spizzata di testa di Cerroni che va di poco alto sopra la traversa. Sul finire di primo tempo bella azione movimentata dei padroni di casa, cross basso di Fatarella per Di Vico, che si gira ma la conclusione va fuori di poco. La prima nota saliente della ripresa è ancora sul piede di Laurenti, il cui tiro al 9’ viene respinto quasi sulla linea da un difensore. Tre minuti dopo si sblocca, in seguito a un calcio d'angolo battuto da Proietti, dove Di Vico prima colpisce la traversa e poi ribadisce in rete. Non è certamente finita. Gli ospiti alzano il baricentro e provano a impattare nel punteggio, il Civitavecchia soffre, ma non lascia grosse opportunità nella disponibilità degli universitari. Alla fine qualcosa l’undici di Roberto Rambaudi, ricordato per essere stato un importante calciatore della Lazio, riesce a farlo, Al 28' occasionissima Luiss, con Di Nunzio solo sul settore di destra e il tiro ad incrociare basso che fa di poco fuori dalla porta. A cinque minuti dalla fine i civitavecchiesi potrebbero chiuderla subito, ma Laurenti calcia di poco alto con il destro da posizione appetitosa. E poco dopo il velenoso sinistro di Rossetti viene respinto, in qualche modo, da Tolomeo. Anche Rei ha un paio di opportunità per chiudere definitivamente l’incontro, ma non riesce nel suo intento. Nel recupero la Luiss tenta il tutto per tutto e Romagnoli salva i nerazzurri con una parata fondamentale per la vittoria e i 3 punti che portano il Civitavecchia ad agganciare la W3 Maccarese al secondo posto. Infatti l’incontro di cartello della giornata era quello del W3 Stadium, dove i bianconeri hanno ceduto per 2-1 alla capolista Valmontone, che ha ottenuto un’altra vittoria di grosso spessore, questa volta in rimonta. Quindi ne consegue che la formazione allenata da Guglielmo Stendardo spicca sempre più il volo, lasciando al Civitavecchia la possibilità di duellare per il secondo posto, proprio contro i rivali della W3 Maccarese, raggiunti, come è stato già detto. Il periodo sembra favorevole al team di Massimo Castagnari, che nelle prossime due domeniche avrà Fiumicino e Aurelia Antica Aurelio, anche se dovrà scendere in campo senza Manuel Vittorini, che deve ancora scontare tre giornate di squalifica.

E il Civitavecchia non potrà effettuare neanche ricorso, in quanto le nuove norme indicano che questo può essere presentato solo quando i turni di stop sono almeno cinque.

Quindi l’ennesima beffa per l’attaccante nerazzurro, che di fronte alla stampa ha espresso il suo malcontento, soprattutto per essere stato descritto, nel referto e nel provvedimento del Giudice sportivo, come una persona che non ritiene assolutamente che sia così.

L’ANALISI DI CASTAGNARI. «Siamo tornati alla vittoria con tanta sofferenza - afferma mister Massimo Castagnari - è un momento del campionato dove trovi davanti squadre col coltello in mezzo ai denti. Fino all’ultimo la Luiss ci ha tenuto in apprensione, va dato merito a loro. Bisogna anche dire che c’è stato il festival delle palle sbagliate per non trovare il gol che ci poteva dare la tranquillità. Sappiamo che siamo in emergenza, qualcuno ha stretto i denti, ma alla fine quello che conta è che siamo tornati al secondo posto in classifica. Sognare è lecito, ma penso che la nostra forza deve essere quella di tenere a distanza chi sta dietro di noi, per giocarcela alla fine con la W3. Pensiamo ad una partita per volta, godiamoci questo momento. Le prestazioni della squadra ci sono sempre state, non dobbiamo far rimpiangere la squalifica di Vittorini. Speriamo di riuscire a recuperare qualcuno degli assenti, a cominciare da Cruz, in settimana vedremo come sta».

IL TABELLINO. Civitavecchia-Luiss: 1-0.

Civitavecchia: Romagnoli, Fatarella, Bianchi, Cerroni, Funari, Laurenti (47’ st Cataldi), Proietti (22’ st Canestrelli), Rei (42’ st Avellini), Luciani (14’ st Gagliardi), Cesaroni (14’ st Rossetti), Di Vico. A disposizione: Calisse, Serpente, Converso, La Rosa. Allenatore: Castagnari.

Luiss: Tolomeo, Diakhite (15’ st D’Angolo), Del Moro, La Vecchia (31’ st Iania), Valerio (1’ st Meneschincheri), De Pascalis, Spizzichino, Mosca, Renzetti, Lezzi (37’ st Rekik), Biraschi (15’ st Di Nunzio). A disposizione: Mansueti, Faraone, Sinopoli, Tufano. Allenatore: Rambaudi.

Arbitro: Masevski di Ciampino.

Reti: 12’ st Di Vico (C)

Ammoniti: Laurenti (C), Valerio (L), De Pascalis (L), D’Angolo (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA