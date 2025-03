Dopo quattro mesi il Città di Cerveteri torna a vincere in trasferta. Gara grintosa e di carattere, quella vinta sul campo della Jfc Civita Castellana, decisa da un gol di Matteo Piano a metà del secondo tempo.

In un campo pesante, tra pioggia e vento, i verdeazzurri hanno vinto una gara importante per il morale e per la salvezza. Una prestazione corale, in cui gli uomini di Gabrielli hanno tirato fuori grinta e artigli.

«Una vittoria che riporta il sereno, che ci voleva per riavere fiducia e consapevolezza - ha detto a margine il presidente Andrea Lupi - sono stati bravi, non era facile affrontare una squadra spigolosa e coriacea, ma noi ci abbiamo messo del nostro per portare a casa i tre punti. Sono fiducioso, spero che sia il preludio a nuove vittorie». Dopo una serie di risultati negativi, infatti, questi tre punti servono come il pane. Il pensiero è rivolto alle prossime sfide, a domenica, quando al Galli scenderà la Longarina in uno scontro salvezza in cui è vietato perdere punti. «Sì, dobbiamo riprendere la marcia verso la salvezza e quindi quella di domenica è un'altra sfida fondamentale per i nostri obiettivi. Andiamo avanti così, sperando di infilare vittorie tali da farci risalire in classifica», ha concluso il numero uno del Città di Cerveteri.

