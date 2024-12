Conto alla rovescia per la prima di campionato. I cervi tornano a giocare davanti ai tifosi di casa a distanza di quattro mesi, dopo una domenica infausta, che i sostenitori verdeazzurri hanno cancellato. Di fronte agli etruschi ci sarà il Palocco. Si riparte, dunque, con una squadra affidata a un tecnico in rampa di lancio, che nei settori giovanili ha fatto molto bene. Andrea Gabrielli vuole cominciare con una vittoria e sul palco di Piazza Aldo Moro, nel corso della presentazione si è detto orgoglioso di allenare la squadra della città in cui vive da oltre 30 anni. «A Cerveteri non ci sono nato, ma ho cresciuto i miei figli. Ho iniziato ad allenare qui 15 anni fa nel settore giovanile. Non pensavo di ritornarci da allenatore della prima squadra. So di avere molto responsabilità, capisco le esigenze della piazza, con una tifoseria calda e passionale è bello conviverci. Dobbiamo salvarci, il nostro obiettivo rimane il medesimo. Poi vedremo. La valorizzazione dei giovani è il primo punto: non era mai successo di avere in squadra molti ragazzi locali. Noi lo stiamo facendo, già questo è un importante risultato. Per domenica mi auguro di cominciare bene, ho tanta fiducia». Dopo la sconfitta di domenica, subita ad opera della Pescatori Ostia, costata l'eliminazione in Coppa Italia, c'è un solo obiettivo che condivide la società, pazienza e umiltà. «Dobbiamo essere uniti, non scollarci - afferma il direttore sportivo Gnazi- bando alle polemiche, dateci tempo e dimostreremo ai tifosi il valore della squadra, che per quanto sia giovane ha molte qualità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA