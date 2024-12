Si pensa alla sfida di domenica, lo scontro diretto al Galli contro il Pescia Romana, allenata dal ladispolano Michele Micheli.

Contro i maremmani, che stanno provano a salvarsi senza la coda dei play out, un solo risultato può andar bene al Cerveteri: la vittoria.

I verdazzurri , a nove partite dal termine, non possono fallire l'appuntamento in casa con la vittoria, in ragione del fatto che le rivali alla salvezza le affronterà all'Enrico Galli.

Si parte domenica, contro i maremmani che in classifica hanno sette punti in più dei verdazzurri, e un riposo da osservare. Al momento sarebbero salvi, diversamente dagli uomini di Caputo, che ad oggi andrebbero a disputare il playout.

Nelle ultime sei gare, Catracchia e compagni hanno raccolto undici punti, un bottino niente male, ma di certo esiguo per la corsa di avvicinamento alla salvezza diretta.

«Domenica scorsa abbiamo fatto una buona partita, creando più di un occasione da rete - sostiene l'attaccante verde azzurro - . Ci prendiamo un pareggio che ovviamente non ci ha permesso di fare un passo in avanti in virtù delle vittorie di chi precede. Ora , in vista della gara di domenica, dobbiamo trovare la quadratura e tornare a vincere in casa, dove passa il treno per la salvezza. Non dobbiamo perderlo».

