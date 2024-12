Una sconfitta quella subita dal Città di Cerveteri sul campo dell’Urbetevere segnata da una direzione arbitrale che ha danneggiato entrambe le squadre, che si sono affrontate senza mordere e regalando poche emozioni. I cervi perdono per 2-1, giocando un bel primo tempo, nel quale sfiorano il gol in due occasioni con Gangani. La prima rete è dei verdeazzurri, dal dischetto, anche un po’ generoso, trasforma dagli undici metri Fagioli. Il vantaggio degli etruschi fa scattare la molla dei locali, che premono sull'acceleratore ma senza impensierire Barraco. Nella ripresa un rigore molto dubbio regala ai padroni di casa il pareggio con Trincia, il quale raddoppia da un calcio di punizione che spezza le ali dei verdeazzurri. Come era successo contro il Tolfa, i cervi subiscono gol nel finale, una mazzata che arriva a dieci minuti dal fischio finale. Tuttavia il pari sarebbe stato il risultato più giusto, in virtù di quanto hanno fatto vedere le due squadre, che hanno giocato alla pari per novanta minuti. In classifica, nella zona bassa, rimane invariata la situazione. Il calendario, domenica prossima, propone lo scontro salvezza con l'Ostiense, davanti al quale il Cerveteri è chiamato a vincere.

Prodigiosa rimonta del Tarquinia (29) che dal 3-1 sale sino al 3-3 nella trasferta contro l’Ostiantica (35) e resta in corsa per una difficile ma non impossibile salvezza diretta anche se è ancora molto dura.

