Cuore e testa per affrontare il Ronciglione, che pur essendo ultima della classe, è una squadra che non perde da oltre un mese.

Nel Cerveteri che si reca sul campo cimino, c'è la voglia di confermarsi dopo il successo di domenica, che ha lasciato tutti soddisfatti, soprattutto per l'impegno che la squadra di Gabrielli ha mostrato nel vincere sul Duepigreco.

Per continuare a sperare nella salvezza diretta, c'è bisogno di conquistare tre punti contro la formazione di mister Salitpante, ex Santa Marinella e Parioli.

Una partita che i Cervi affronteranno con la stessa concentrazione con cui hanno vinto domenica, quando hanno sfornato una prestazione corale, costellata da molte azioni da goal, grazie all'ingresso di Funari e in attacco di Matteo Piano , che sulla corsia di destra ha macinato gioco, segnando il gol vittoria.

«Ora che abbiamo ritrovato il sorriso, dopo un momento -no, dobbiamo dare continuità ai risultati, visto che siamo quasi al giro di boa che chiuderemo con squadre molto difficili. Il Ronciglione è una di queste, sta facendo bene, ha pareggiato con formazioni di spessore - racconta il centrocampista dei verdeazzurri- . Per fare bene, dobbiamo metterci impegno e sacrificio, giocando come abbiamo fatto domenica, dove siamo stati attenti, bravi e decisi. Sono fiducioso, daremo il massimo».

Ci sono alcuni rientri, come quello di Falco, Tombesi e Gabrielli. Il via alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA