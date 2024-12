Il Città di Cerveteri dice addio anche alla Coppa Italia. A Fiumicino i cervi vengono battuti per 5-3 e fino all’ultimo secondo avevano il passaggio in pugno, visto che bastava perdere con una rete di scarto per passare agli ottavi. Invece non sono riusciti a tenere in mano la gara, giocata con poca incisività e scarsa cattiveria. Una prestazione negativa e sofferta, che ha visto prevalere il Fiumicino, squadra più tosta e aggressiva, che ha giocato a ritmo elevato dai primi minuti. Eppure la gara era iniziata bene con una punizione di Fagioli che lasciava presagire che fosse la giornata della rinascita. La gioia del gol è durata poco, i locali segnano con Forcina e raddoppiano con lo stesso. Ci pensa Toscano a pareggiare i conti più tardi, risponde il Fiumicino che va negli spogliatoi in vantaggio di una rete. Nella ripresa la musica non cambia, i locali attaccano e trovano il quarto gol su rigore. Gli etruschi si catapultano in avanti, segnano il terzo gol con Toscano che insacca di testa. A dieci minuti dalla fine la rete dei padroni di casa non lascia più scampo e la gara finisce 5-3 per il Fiumicino che esulta per una vittoria meritata. Terza sconfitta per mister Cicino, che deve fare i conti con una situazione pesante dopo l’ennesimo ko frutto di una prestazione scialba e incerta. Adesso bisognerà al prossimo avversario, il Parioli, per tentare di tirare fuori la testa e riprendere il cammino in campionato.

