Per cancellare la sconfitta di domenica contro l’Ostiantica per 3-1, giunta dopo una prova opaca, il Città di Cerveteri dovrà mettere in cascina tre punti allo stadio Enrico Galli, dove domenica mattina alle ore 11 affronterà il Jfc Civita Castellana, squadra con appena due punti in classifica. Un avversario sulla carta alla portata dei ragazzi di mister Gabrielli, che intendono ritrovare il sorriso al cospetto di una formazione che si può permettere di lasciare punti per strada. Nel Cerveteri, che al Galli non ha mai perso, spetta il compito di sfoderare una prestazione maiuscola per cogliere una vittoria che diventerebbe preziosa ai fini della classifica. I cervi, quindi, dovranno domare una formazione che è partita male, alle prese con una situazione di classifica che li obbliga ad una inversione di marcia. I verdeazzurri non avranno in panchina Gabrielli, squalificato per tre gare. Nella formazione che scenderà in campo è in dubbio dal primo minuto il giovane centravanti Funari, alle prese con fastidi muscolari che si porta avanti da due settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA