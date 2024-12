Sconfitta del Città di Cerveteri che cede in casa della capolista Grifone Gialloverde. Finisce 1-0 per i padroni casa, che davanti a un Cerveteri coraggioso riescono a mettere in cascina una vittoria pensante. Peccato per gli etruschi, che offrono una buona prestazione.

«Dispiace del risultato, ma sono contento della prestazione - ha affermato al termine della partita mister Gabrielli - non li abbiamo sofferti, ma siamo stati bravi a difenderci e a ripartire con molta voglia».

Nel prossimo impegno ci sarà, ospite al Galli, la Pescia Romana, squadra che vanta molti ex verdeaazzurri. Impegno difficile, da superare a pieni voti, per dimostrare che la squadra è viva. Il ciclo di gare, contro squadre insidiose, è cominciato, per questo i cervi dovranno dimostrare di avere testa e gambe, per arrivare e dicembre e sperare di ingaggiare giocatori utili alla causa. L'obiettivo, come si sa, è la salvezza. Traguardo che per ora non sembra in discussione.

