La gara di domani (ore 11) rievoca ricordi recenti e deludenti. Il Città di Cerveteri affronta la squadra che la condannò alla retrocessione lo scorso anno, il Tarquinia. Allo stadio Galli questa volta sarà una partita diversa, con i verdeazzurri su di morale, forti del periodo che stanno trascorrendo, con 13 punti in classifica dopo nove gare. In campo, dal primo minuto anche il neo acquisto Andrea Bracaglia, giovane centrocampista fino allo scorso anno con la Vastese in Serie D. Scende di categoria per motivi di studio, indossando la maglia della sua città, che lo stesso papà ha vestito anni addietro. Un ragazzo dai requisiti giusti per la formazione di Gabrielli che spera di mettere in cascina altri tre punti per guadagnare posizioni. Sulla sponda opposta mister Ercolani ha una squadra rimaneggiata, e forse anche stanca vista la giornata di mercoledì in Coppa Italia, che gli è costata l'estromissione .

