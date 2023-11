Dopo il pareggio casalingo del Cerveteri Women che al Galli ha pareggiato 2-2 contro il Sora, il pensiero corre alla trasferta di Valmontone. Dopo il ko nel derby con il Ladispoli la compagine di mister Lenzi mostra segnali di crescita, conquistando un punto contro una formazione molto organizzata e con giocatrici di valore. Il pari arriva sotto una pioggia battente e ha cancellato il tonfo di Ladispoli.

«Stiamo migliorando e penso che questa squadra alla distanza uscirà fuori. Abbiamo giocato una buona partita, non era facile sotto l’acqua. Sono contento, è un primo passo verso il nostro obiettivo - ha spiegato Lenzi - per domenica, nella trasferta di Valmontone occorre vincere per tentare di riprendere il cammino dopo un punto raccolto visto che le prime due gare erano con squadre fuori classifica».

