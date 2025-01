Il 2024 è stata una stagione da dimenticare per il Cerveteri, con un finale che deve essere cancellato da domenica prossima, quando al Galli arriva il Duepigreco.

La squadra di mister Gabrielli, ha continuato ad allenarsi con impegno e determinazione nelle festività, esaminando cosa non ha funzionato nelle ultime gare.

Ora bisogna voltare pagina per riuscire a mantenere la categoria e per domenica, al ritorno dopo le feste, c'è bisogno della spinta dei tifosi.

«Ora come non mai abbiamo bisogno del sostegno della gente di Cerveteri - ha riferito Lupi - . Pertanto, solo insieme, al di la delle critiche, dobbiamo marciare in un unica direzione. Dobbiamo tornare al successo, domenica serve l'apporto della tifoseria».

Sulla gara si è espresso Simone Piano: «Purtroppo siamo reduci da un periodo nero, in cui siamo stati travolti da cinque sconfitte su sei gare. Non dobbiamo darci delle colpe, sono momenti che fanno parte del campionato, però ora dobbiamo dare dimostrazione di aver preso consapevolezza degli errori fatti- ha detto il difensore - . Ci attende una squadra che sta facendo molto bene, una compagine giovane con valori molto alti. Dobbiamo puntare a vincere, non possiamo prenderci altre pause, ci condizionerebbe la corsa verso la salvezza diretta».

