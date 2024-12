Archiviata la sconfitta di domenica scorsa, subita a Ostia Antica, per il Città di Cerveteri è tempo di pensare al prossimo avversario.

Sulla carta appare una sfida facile, visto che al Galli arriverà il JFC Civitacastellana, che dopo sei giornate ha raccolto soltanto due punti.

La matricola, infatti, sta procedendo tra tante difficoltà, legate forse all'adattamento in un campionato che non ha preso per il verso giusto.

In casa Cerveteri, invece, sembra non aver intaccato nel morale la sconfitta di domenica, originata da un buona prestazione, terminata con una vittoria netta da parte della neo prima in classifica.

«Dobbiamo guardare avanti, dopo cinque gare senza perdere, ci può stare una sconfitta -ha riferito il presidente Andrea Lupi - . Se andiamo ad analizzare la partita, il risultato ci è sembrato troppo eccessivo, rispetto alla mole di gioco che abbiamo offerto. Ora - continua il dirigente verde azzurro - dobbiamo ripartire e cercare di vincere domenica. Non peso l'avversario, ogni partita è a se. Spero - ha concluso il numero uno del Città di Cerveteri - che la sconfitta non ci abbia demoralizzato. Ripeto,questa squadra sta facendo molto bene, dobbiamo credere in noi e affrontare gli avversari alla stessa maniera delle precedenti prestazioni».

