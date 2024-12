Vittoria sofferta, ma meritata. Il Cerveteri si rimette in corsa per la salvezza diretta, comincia a sperare anche per un obiettivo che sembrava compromesso. La squadra di Caputo con il successo sull'Ostiense, 3- 1, si porta a tre punti dall'Ostia Antica. Tre punti che sono ossigeno per la classifica, arrivati dopo un primo tempo molto combattuto, dove i cervi trovano il goal con Ranucci al 20esimo e nel finale con Riccardi, alla sua prima marcatura stagionale. Nelle ripresa cala di ritmo la compagine cerite, con gli ospiti che accorciano Wachter, una rete che riapre le speranze di raccoglier un punto. Gli ospiti si ritrovano in dieci uomini per la doppia ammonizione di Zeno, il Cerveteri ha il vantaggio di avere un uomo in più . Caputo toglie Catracchia per Bonelli, l'under fa il goal che mette al sicuro il risultato . I giocatori al fischio finale festeggiati abbracciati dalla tifoseria, dimostratasi il dodicesimo in campo. Edoardo Fagioli li ha voluti ringraziare. " Sono meravigliosi, un tifo che non è facile avere al fianco. Ci hanno incitato per novanta minuti, la vittoria la dedichiamo a loro -ha detto il centrocampista verde azzurro - . Mancano quattro gare al termine, ci giocheremo la salvezza diretta. Dobbiamo essere compatti e concentrati , sono finali quelle che ci attendono" . La gara, in effetti, ha certificato il buon momento dei verde azzurri, che nella ripresa però hanno rischiato di subire le offensive dell'Ostiense, pericolosa anche in dieci . E domenica trasferta a Sorianese, contro una formazione , prima della classe, che vincendo potrebbe ottenere virtualmente il pass per l'Eccellenza.

