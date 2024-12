Per sperare nella salvezza diretta, il Cerveteri non può permettersi passi falsi contro il Fregene, che ha lo stesso obbligo dei verde azzurri. Scontro diretto tra due formazione divise da tre punti, con i cervi che devono inseguire. Sarà una gara interessanti, così si spera, che annuncia battaglia in campo. I ceriti possono contare sul rientro di Roscoli, uomo di esperienza nel reparto difensivo, che domenica scorsa ha sofferto la privazione dell'ex Ladispoli. Dopo una giornata di squalifica il difensore torna a disposizione di Caputo, che potrà contare su tutti. «Una gara verità, da vincere - commenta Roscioli - . Domenica aveva il pareggio in pugno, spero che oggi si riesca a ottenere il massimo punteggio, è importantissimo in chiave salvezza. Sicuramete è una gara da prendere con attenzione, contro un avversario che le stesse nostre motivazioni, trovandosi nelle zone basse. Dobbiamo vincere, salire di classifica, perché ancora abbiamo ampie possibilità di salvarci senza la coda del playout». Alle 11 allo stadio Enrico Galli c'è un match da non perdere, ed un appello è lecito farlo ai tifosi. «Che mi auguro siano tanti e calori, ci serve la loro vicinanza - conclude Roscioli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA