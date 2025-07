Si comunica che il Comitato Provinciale Csi di Viterbo inizia la sua attività calcistica e organizza per l’anno sportivo 2025/2026 il campionato provinciale di calcio dilettanti e coppa Csi. Il campionato e la coppa prevedono formule specifiche con una programmazione sportiva che si sviluppa da ottobre 2025 a giugno 2026. Al termine della stagione sportiva decreteremo i campioni provinciali, che potranno accedere alle fasi regionali e nazionali e i vincitori della coppa Csi. Per qualsiasi informazione in merito al campionato provinciale Open è possibile contattare direttamente il Comitato Provinciale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20oppure tramite e-mail o via Fax : c.c.s.i.viterbo@tin.it- telefono 0761-223685. Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente presso la sede del comitato, sita in via Santa Maria in Silice 3-Viterbo, la data ultima per effettuare le iscrizioni è fissata per il giorno lunedì 15 settembre. Per qualsiasi e utile informazione telefonare al Comitato Csi nei giorni e orari sopra citati al numero 0761-223685 oppure tutti i giorni al 348-6769951. Il modello di iscrizione al campionato calcio Open si può scaricare nel sito viterbo.csi-net.it cliccando attività all’interno della sezione calcio.

