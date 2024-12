La Catania sportiva è in festa per il trionfo della Coppa Italia di Serie C grazie al successo casalingo per 4-2 contro il Padova che ha ribaltato il 2-1 dell’andata a favore dei veneti. Alla gioia del popolo catanese fa da contraltare la nostalgia dei nostri appassionati locali visto che soltanto cinque anni fa era stata l’allora Viterbese Castrense a sollevare al cielo quel trofeo vinto nell’aprile del 2019 dopo il successo per 1-0 nella gara di ritorno giocata al Rocchi contro quel Monza che ora milita in Serie A. Adesso stadio Rocchi chiuso da un anno, Viterbese o chi per lei che di fatto non esiste più e neanche il più pessimista in questo quinquennio avrebbe potuto prevedere un panorama così negativo. Ad aumentare quel senso di “nostalgia e malinconia” anche il fatto che il match winner della sfida e del verdetto finale è stato quel Rocco Costantino, ex centravanti del Monterosi e molte volte assoluto protagonista in maglia biancorossa nelle due stagioni giocate dal Monterosi proprio allo stadio Rocchi, nonché castigatore numero uno della Viterbese nel campionato scorso. Grande gioia per l’attuale tecnico del Catania mister Zeoli, civitavecchiese e che tra il 2016 e il 2019 ha allenato nelle categorie dilettantistiche Santa Severa, Città di Cerveteri e Ladispoli.

