Vince il Borgo San Martino e sale al terzo posto. Il 4-2 sul Monte Mario, al Galli, è frutto di una prestazione corale. In rete Spada, Giannella e doppietta di Giustini. Esulta Gabrielli, che ha avuto la capacità di plasmare un gruppo giovane.

«È una squadra che lotta, caparbia, capace di vincere e fare due gol a dieci minuti dalla fine. Ha vinto il gruppo, ha vinto la voglia di lottare per la maglia che si indossa. Adesso proseguiamo sulla nostra strada, non mi nascondo che se dovessimo arrivare tra le prime tre è come se avessimo vinto il campionato. Sono anni che a Borgo San Martino si stanno raccogliendo ottimi frutti e soprattutto si sta consolidando il discorso sul senso di appartenenza. È una politica che ci sta premiando, lo si nota anche dal pubblico che viene a seguirci».

Il terzo posto, quindi, i giallo neri vogliono conservarlo senza false attese e speranze. L’obiettivo rimane quello di posizionarsi tra le prime cinque e ad oggi tutto è possibile.

