Ancora una vittoria del Borgo San Martino che archivia la pratica Cesano vincendo per 4- 1. Doppietta di Falco, gol di Tombesi e Giustini , che regalano a mister Gabrielli tre punti pesanti che certificano il buon momento dei gialloneri, al terzo posto a tre lunghezze dal secondo, occupato dal Campagnano. In casa continua l’imbattibilità dei ceriti, che non hanno mai perso, merito di un gruppo che fa leva sull’unione.

«Anche chi gioca meno è molto presente, sa di essere una pedina essenziale della squadra - dice il tecnico Gabrielli - in effetti se vantiamo questo record casalingo è grazie a tanti fattori, anche se il principale lo lego al gruppo. A quello spogliatoio che si è creato anche fuori dal campo. In merito alla vittoria abbiamo meritato, giocando bene, senza lasciare spazi agli avversari. Proseguiamo il nostro cammino, puntiamo ad ottenere la piazza d'onore, ci vedrete inseguirla sino alla fine».

