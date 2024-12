Il Borgo Palidoro ha scelto l'allenatore per la prossima stagione, è Antonio Fascione, in passato sulle panchine di Fiumicino e Duepigreco. Per il tecnico tirrenico , che avrà il compito di continuare di migliorare la posizione della stagione appena archiviata, è la prima volta sulla panchina del club amaranto. Dopo la salvezza, ottenuta con molta fatica, il presidente Alessandro Schiavi ha voluto anticipare i tempi, scegliendo un allenatore di provata esperienza. «Vogliamo gettare le basi per la prossima stagione e ci siamo messi da subito sul mercato per trovare un allenatore adatto al tipo di squadra che stiamo costruendo - dice Schiavi- . Fascione ha molta esperienza, conosce la Promozione, ci ha fatto una buona impressione. Adesso vedremo cosa ci sarà da cambiare in seno alla squadra, sicuramente faremo una formazione competitiva».

