Per la prima volta nella sua storia il Borgo Palidoro accede alla semifinale di Coppa Italia di Promozione. La squadra di Paolo Caputo festeggia dopo i tiri di rigore, vincendo 8-7 sul campo del Fonte Meravigliosa. I novanta minuti si sono conclusi sul 2-1 per i padroni di casa e per effetto del medesimo risultato all’andata, è servita la lotteria dei rigori. Grande gioia in casa amaranto, che sono passati in vantaggio con Toscano.

L’ATTACCANTE TOSCANO: «È LA VITTORIA DEL GRUPPO». «Siamo molto felici, abbiamo dato il massimo, ci siamo regalati un bel traguardo - ha riferito l'attaccante - una gara che abbiamo interpretato nel modo giusto, vincendola ai rigori con molto sudore e concentrazione. È la vittoria del gruppo che nasce da una prestazione impeccabile, in cui abbiamo sbagliato veramente poco». Ora sarà la formazione ciociara del Ceccano tra due settimane a contendersi la finale del trofeo. «Ci proveremo, faremo come oggi (ieri, ndr), daremo il 100%. Abbiamo anche il campionato da giocare, dal momento che ci troviamo impegnati per la salvezza. Mi auguro che in entrambe i fronti ci assista la fortuna. Per ora ci godiamo questo splendido risultato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA