Grande successo per il 3° Trofeo Città di Civitavecchia, sponsorizzato dalla Carrozzeria Baccelli, organizzato dalla Cv Skating.

La kermesse, svoltasi il 25 aprile al PalaMercuri, ha visto impegnate in gara circa 100 atlete provenienti dalle società Cv Skating, Star Roller Club ed Althea Academy.

Divise in più categorie, le atlete hanno affascinato il numeroso pubblico presente, dimostrando i propri miglioramenti e la grazia trasmessa dalle loro allenatrici.

Presente alle premiazioni il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia, Matteo Iacomelli.

«Organizzare questo trofeo di pattinaggio artistico è per noi un orgoglio - afferma il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini - sia perchè è l'unico trofeo di pattinaggio artistico che si svolge a Civitavecchia, sia perchè raccogliamo sempre molti complimenti non solo dalle società partecipanti ma anche dai genitori e da quanti vivono la giornata. Per tante ragazze si tratta della prima gara nella loro carriera sportiva e l'auspicio è che il loro futuro sia sempre più roseo. Le nostre ragazze sono state bravissime, hanno dimostrato notevoli miglioramenti e vissuto la giornata di gare con spensieratezza e grinta. Sono molto soddisfatto di come è andata la manifestazione, da tutti i punti di vista. Vedere il PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto poi, è sempre bellissimo».

