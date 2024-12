Tutto deciso nel campionato di Serie D girone G che ha sancito i verdetti definitivi dopo la disputa dei playout giocati domenica scorsa. Retrocedono nei rispettivi campionati di Eccellenza i campani del Gladiator, battuti nettamente per 4-0 nella trasferta contro l’Anzio e i laziali della Nuova Florida battuta 3-2 in Sardegna dal Sassari Latte Dolce. Queste due compagini vanno ad aggiungersi alle già retrocesse Boreale e Budoni. Quindi nel panorama del calcio laziale sono ben tre le compagini retrocesse in Eccellenza (Boreale, Tivoli e Nuova Florida) e queste “discese” vanno a limitare la possibilità di ripescaggi a catena sia in Eccellenza che in Promozione. Ora sarà interessante vedere se W3 Maccarese e Unipomezia riusciranno a salire in Serie D attraverso gli spareggi nazionali (al via da domenica 26 maggio) andando a fare compagnia alla Ssa Rieti e al Terracina che hanno salutato le loro promozioni in Serie D. Ricordando i playoff della D girone G vanno in finale il Cassino capace di sbancare per 1-0 il campo della Nocerina e la Romana Fc del tecnico viterbese D’Antoni vittoriosa per 5-0 nel match casalingo contro l’Ischia. Domenica si giocherà la finalissima tra Romana Fc e Cassino. Infine riguardo al playout unico del campionato di Eccellenza c’è stato tanto di “viterbesità” nella salvezza dell’Academy Ladispoli allenata dal tecnico di Capranica Lillo Puccica che ha vinto la scommessa intrapresa ad inizio stagione con il club tirrenico riuscendo a salvare una compagine dall’età media molto bassa con un investimento economico ridotto all’osso.

