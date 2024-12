In campo maschile successo della coppia Matteo Tiraterra-Francesco Beritognolo che supera in finale per 6-5 quella formata da Marco Feriozzi e Jacopo Pellicelli. Antipasto d’eccezione dieci gare di “preliminar round A” che evidenziano l’ottimo livello tattico e tecnico degli altri binomi in campo: Raoul Mancini-Federico Pesciaroli, Maurizio Francucci-Mauro Ottavianelli, Luca Governatori-Giordano Della Rosa. Tra le quote rosa si impone la coppia Elisabetta Tiraterra-Monica Fusi che supera per 4-3 quella formata da Elena Raimondi ed Alessandra Nicoletti. Super divertimento all’ennesima potenza in preliminar season che si allarga alle semifinali. Con sugli scudi le coppie formate da Cristina Dormi-Benedetta Padalino, Roberta Sacripanti-Giorgia Uffredduzzi, Maria Grazia Vinci-Benedetta Parroccini.

