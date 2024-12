Nello scorso fine settimana al Circolo Nautico di Capodimonte si è svolto un evento inserito nell’agenda Uniped Lazio (Unione Italiana Pedagogisti Educatori). Una giornata all’insegna dell’amicizia con la collaborazione del Club Nautico, dell’Etruria Dragon, di “Special Olimpics” e Bcc Roma che ha visto protagonisti alcuni ragazzi degli “Special Olimpics”: Matteo Anzellini, Julian Marian Chiscovschi, Cristiano Concas, Giacomo Damiani Colleferro, Giulia Dominici, Carlotta Picariello, Filippo Rinaldi ed Enrico Sforza hanno provato l’ebrezza della pagaia in dragon boat. Il meraviglioso panorama del lago faceva da cornice al percorso della barca da dove si levavano risa, grida di entusiasmo e anche risate. Una compagnia di persone eccezionali anche tra gli operatori che meritano di essere citate tutte: Domenico Salustri dello staff Lazio degli Special Olimpics con Orietta Ciammetti che è anche vicepresidente nazionale Uniped, Rossella Goretti, Paola Tabarroni, Donato Mazzeo e infine ma non ultimo l’inesauribile “Don” Michele Zitiello affettuosamente chiamato così dai ragazzi. La simpatia dei ragazzi ha contagiato un po’ tutti e infine c’è stata la sorpresa: tutti i pagaiatori invitati sul podio a ricevere la medaglia dedicata a questa giornata di sport. Anche se loro ci sono un po’ abituati, fra loro ricordiamo un campione nazionale di judo e uno di nuoto, è stata la ciliegina sulla torta di una giornata fantastica organizzata in pochi giorni, quasi estemporanea. A fine serata i ragazzi hanno voluto disegnare la loro esperienza in barca, gli elaborati ricevuti tutti bellissimi. Carlo Cagnucci, presidente Uniped Lazio ha commentato: «Ringrazio Francesco Gerunzi, presidente del club, Domenico Salustri, Orietta Ciammetti e Mirco Marianello che hanno appoggiato questa iniziativa. In questi casi neanche c’è bisogno di parlare d’inclusione. Lo sport è piuttosto un promotore naturale d’amicizia, a tutti i livelli, senza barriera alcuna. Spero di rivedere presto gli amici degli “Special Olimpics”. A presto. Tra l’altro l’Uniped ha in animo di organizzare proprio un convegno su sport, ambiente e inclusività forse a settembre».

