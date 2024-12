Un finale di stagione magico per il gruppo Amatori della Pallacanestro Dinamo di coach Davide Acconciamessa; una settimana fa vincevano il titolo di campioni regionali Lazio e ora, nell’ambito del Campionato Nazionale Amatori organizzato da uno degli Enti di Promozione Sportiva più importanti di Italia, l’UISP, riservato per l’appunto ai vincitori regionali italiani, si portano a casa il Trofeo Galleri.Quattro giorni intensi che a Rimini hanno visto partecipare dal 13 al 16 giugno, 18 squadre Senior, un vero e proprio tour de force che i ragazzoni ladispolani hanno saputo affrontare con il piglio e lo spirito giusto, muovendosi con una certa destrezza sui campi da basket della capitale della riviera romagnola, tra spritz, sole, mare e musica. E così, battendo prima i veneti della Rebels di Vicenza, poi i lombardi della Team Out Basket di Tavazzano (Lodi) e infine i liguri del Basket Canaletto di La Spezia, i Dinamos riescono a essere protagonisti nella cerimonia di premiazione nel suggestivo scenario dell’Opera Beach Club di Riccione e si portano a casa un secondo ambito trofeo, di carattere Nazionale, per la felicità del presidente Luigi Fois e del direttore sportivo Andrea Ciprigno che hanno seguito la squadra in terra romagnola: «I ragazzi - commenta il presidente - sono stati esemplari, si sono divertiti sul campo e fuori, come è giusto che sia, ma la serietà e la massima applicazione non sono mai mancate; sono soddisfattissimo, e il Trofeo Galleri è l’importante e giusto riconoscimento del lavoro e dell’organizzazione che hanno saputo esprimere ai massimi livelli di categoria».

«Una vera e propria ciliegina sulla torta - spiega il direttore sportivo Andrea Ciprigno - a conclusione di una stagione esaltante, che ha visto tutte le nostre squadre giovanili e la prima squadra di Serie D arrivare ai quarti o alle semifinali federali di campionato e coppa; traguardi importanti e prestigiosi, ma in bacheca alla fine ci vanno le coppe e i titoli e anche quest’anno, grazie a questa squadra di incredibili appassionati e atleti, alla fine sono ben due gli spazi che andremo ad occupare, uno per il titolo regionale di una settimana e l’altro per la coppa nazionale appena vinta».

La Dinamo quindi continua la sua fase di crescita, a parlare sono i fatti e i numeri, e nonostante le incognite sugli spazi assegnati per le solite disdicevoli lungaggini burocratiche, che giunti ormai a fine giugno ancora una volta non permettono alla dirigenza societaria di effettuare una pianificazione seria delle attività della prossima stagione sportiva ormai alle porte, di una cosa siamo sicuri: la Dinamo ha fatto un ulteriore significativo passo in avanti per ampliare ancor piu’ la sua già importantissima “base” di giovanissimi, giovani e “diversamente” giovani appassionati sostenitori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA