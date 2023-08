MONTEFIASCONE - Eccellenti risultati per i portacolori dell’Atletica Montefiascone nella recente manifestazione della Marcialonga Sovana-Sorano, appuntamento principale sportivo nel contesto della tradizionale Sagra del Prosciutto che si svolge ogni agosto nel centro in provincia di Grosseto, ai confini con il viterbese. Per l’Atletica Montefiascone con numeri da incorniciare alla Marcialonga Sovana-Sorano. Nella competizione snodatasi lungo 9.600 km e vinta da Adolfo Macolino (Etrusca Asd) su Alessio Buraccioni (Atletica Libertas Orvieto), Marco Giannini arriva terzo con il tempo di 34’51. Ottimi gli altri piazzamenti dei portacolori falisci che elenchiamo nell’ordine 6° Luca Cesarini (36’10), 22° Alessandro Gallucci (42’39), 24° Michele Cesarini (43’03), 42° Giampaolo Cola (45’44), 51° Federico Monanni (47’23), 55° Alessio Rossi (48’23), 98° Arcangelo Cipolloni (55’47), 101° Anna Bozena Kruszynska (56’53), 110° Maurizio Pagliaccia (59’52), 127° Enrico Moscetti (01’08”19”).

