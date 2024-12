Si è chiusa un’altra fantastica stagione per l'attività di base del Real Fabrica di Roma C5. In settimana ultimo allenamento congiunto prima per Primi Calci e Piccoli Amici, poi per Esordienti e Pulcini. Al termine una fantastica merenda per chiudere al meglio l'anno. Da parte del club un sentito ringraziamento al Panificio Marinelli per aver offerto la pizza e i dolci. Un ringraziamento ai tecnici, ai bambini e ai genitori per questa fantastica stagione insieme. Il Real ora attende i suoi pupilli per gli open day che sono il primo passo per programmare l’attività nella stagione 2024/2025.

©RIPRODUZIONE RISERVATA